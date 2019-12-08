Давай разведемся! (2019)

Смотреть Давай разведемся! (2019) онлайн
WEB-DL
Общий балл: 3.7
оценок: 3
Год выпуска: 2019
Другое название: Просто светят звезды
Страна: Россия
В подборке:
Жанр: комедия
Режиссер: Анна Пармас
Продолжительность: 92 мин.
В переводе: Не требуется 
Возраст: Зрителям, достигшим 16+ лет
Кинопоиск: 6.404IMDB: 4.9
В ролях актеры: Максим Лагашкин, Федор Лавров, Анна Михалкова, Светлана Камынина, Майя Скородумова, Антон Филипенко, Анна Рыцарева, Дарья Румянцева, Надежда Маркина, Сергей Рост и другие

Про что фильм Давай разведемся! (2019)

Успешный врач Маша поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Но новая жизнь открывает новые возможности… © cinema-24


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Рецензии:

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  1. stress
    stress7 января 2020 13:22
    Начало вроде затягивает а концовка просто ни о чем
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