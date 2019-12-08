Давай разведемся! (2019) 4-01-2020, 00:28

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оценок: 3 Общий балл: 3.7оценок: Год выпуска: 2019 Другое название: Просто светят звезды Страна: Россия В подборке: Жанр: комедия Режиссер: Анна Пармас Продолжительность: 92 мин. В переводе: Не требуется Возраст: Зрителям, достигшим 16+ лет Кинопоиск: 6.404 IMDB: 4.9 В ролях актеры: Максим Лагашкин, Федор Лавров, Анна Михалкова, Светлана Камынина, Майя Скородумова, Антон Филипенко, Анна Рыцарева, Дарья Румянцева, Надежда Маркина, Сергей Рост и другие

Про что фильм Давай разведемся! (2019)

Успешный врач Маша поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Но новая жизнь открывает новые возможности… © cinema-24

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